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Вчера, 14:25

Глава СК России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование ЧП в шахте «Северопесчанская»

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту ЧП в шахте «Северопесчанская», принадлежащей АО «Богословское рудоуправление» (входит в состав УГМК), в Краснотурьинске 1 апреля около 18.43, в результате которого погиб рабочий, взял под контроль председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал УрБК, уголовное дело было возбуждено по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Причинами ЧП могли стать взрыв в ходе плановых работ и последующее разрушение породы на отметке 338 м. В результате четыре человека получили травмы, один человек погиб. Трое из пострадавших были госпитализированы, еще одному медицинская помощь не понадобилась.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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