Глава СК России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование ЧП в шахте «Северопесчанская»

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Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на шахте УГМК в Краснотурьинске

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. По факту гибели рабочего на шахте «Северопесчанская», принадлежащей АО «Богословское ...

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УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. В Краснотурьинске прокуратура начала проверку по факту обрушения породы на шахте ...