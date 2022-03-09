В шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске погиб рабочий

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В Свердловской области на шахте ВГОКа погиб рабочий

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УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. В Краснотурьинске прокуратура начала проверку по факту обрушения породы на шахте ...

В шахте «Ново-Кальинская» ОК РУСАЛ погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2011. В результате происшествия в шахте «Ново-Кальинская» ОК РУСАЛ погиб рабочий 1987 года ...