УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:00

В шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. 1 апреля около 18.43 в шахте «Северопесчанская», принадлежащей АО «Богословское рудоуправление» (входит в состав УГМК), в Краснотурьинске произошло ЧП, в результате которого погиб рабочий, мужчина 1987 года рождения.

По информации ТАСС, причинами ЧП могли стать взрыв в ходе плановых работ и последующее разрушение породы на отметке 338 м. На предприятии факт взрыва и обвала отрицают и говорят о том, что нештатная ситуация произошла на отметке минус 320 м, удалось эвакуировать четырех человек. Тело погибшего поднято на поверхность.

В итоге четыре человека получили травмы, один человек погиб. Трое из пострадавших были госпитализированы, еще одному медицинская помощь не понадобилась.

Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Ранее УрБК писал о том, что 7 марта 2022 года на той же шахте в момент крепления выработки на горизонте минус 400 м погиб рабочий. Было возбуждено уголовное дело.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.03.2022 Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на шахте УГМК в Краснотурьинске

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. По факту гибели рабочего на шахте «Северопесчанская», принадлежащей АО «Богословское ...

10.11.2020 В Свердловской области на шахте ВГОКа погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2020. В Кушве на шахте «Южная» (входит в ОАО «Высокогорский ГОК») погиб 25-летний рабочий. ...

16.01.2020 На оренбургском предприятии УГМК при обвале на шахте погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. При обрушении породы на Гайском горно-обогатительном комбинате (входит в дивизион ...

16.08.2018 Один человек погиб в результате обрушения породы на шахте УГМК в Краснотурьинске

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. В Краснотурьинске прокуратура начала проверку по факту обрушения породы на шахте ...

13.01.2011 В шахте «Ново-Кальинская» ОК РУСАЛ погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2011. В результате происшествия в шахте «Ново-Кальинская» ОК РУСАЛ погиб рабочий 1987 года ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента04.03.2024Сергей Коровин: Охлаждение ипотечного рынка пока не приводит к замедлению строительства
Архив новостей
Апрель 2024 (67)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18