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В Екатеринбурге готовятся к введению особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поручил подготовить город к введению особого противопожарного режима. Повышенные требования безопасности начнут применяться с наступлением соответствующих погодных условий. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Для защиты от огня на границах 13 населенных пунктов будут созданы 50 км минерализованных полос. Мониторингом и борьбой с пожарами, помимо МЧС, займутся 22 специалиста на 14 единицах техники Уральской базы авиационной охраны лесов, а также 215 добровольцев. Помимо этого, в городе работают 13 видеокамер системы «Лесохранитель», а для лесничества будет закуплена пожарная машина повышенной проходимости.

На данный момент спасатели готовятся приступить к рейдам по лесным территориям и проведению разъяснительных бесед с жителями о необходимости соблюдения правил безопасности и недопустимости неосторожного обращения с огнем.

Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в Свердловской области начнется со 2 апреля. При определении даты были приняты во внимание данные последних пяти лет, включая скорость таяния снежного покрова.
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