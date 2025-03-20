В Екатеринбурге готовятся к введению особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. Губернатор Евгений Куйвашев в ходе заседания правительства объявил о том, что ...07.04.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел в городе противопожарный режим с 8 апреля
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о введении в городе особого ...05.04.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение о подготовке к введению противопожарного режима досрочно
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение о подготовке к введению на ...31.03.2022 В Екатеринбурге с 15 апреля введут особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подготовить нормативные документы и ...17.05.2021 В Екатеринбурге усилят контроль за соблюдением противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил комитету административных органов ...