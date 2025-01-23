В Екатеринбурге на Вторчермете построят новый жилой квартал с детсадом

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Екатеринбурге построят новый квартал на месте промзоны у ЦПКиО. Городские власти ...10.01.2025 В Екатеринбурге по итогам года ввели в эксплуатацию 1,8 млн кв. метров жилья
По итогам 2024 года в Екатеринбурге было введено 1,8 млн кв. м жилья, сообщает департамент информполитики города. ...10.01.2025 В Екатеринбурге по итогам года ввели в эксплуатацию 1,8 млн кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. По итогам 2024 года в Екатеринбурге было введено 1,8 млн кв. м жилья, сообщает ...04.03.2024 В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детских сада на 650 мест
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено два детских ...16.02.2024 На перекрестке улиц Патриса Лумумбы и Палисадной в Екатеринбурге построят многоэтажный жилой дом
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. В границах улиц Патриса Лумумбы, Палисадной, Ферганской и 2-й Новосибирской в ...