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В Екатеринбурге на Вторчермете построят новый жилой квартал с детсадом

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. В Екатеринбурге построят новый жилой квартал с детсадом в границах улиц Патриса Лумумбы — Мусоргского — переулка Газорезчиков. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Об этом сообщает департамент информполитики муниципалитета.

Общая площадь участка составляет 2,7 га. Здесь планируется строительство многоэтажных жилых зданий общей жилой площадью более 100 тыс. кв. м. Также проект освоения территории предусматривает возведение детского сада на 225 мест, обустройство универсальной спортивной площадки, создание подземных и надземных паркингов общей вместимостью 706 машиномест. Строительство будет проходить в четыре этапа и завершится в 2036 году.

Отметим, что по итогам 2024 года в уральской столице было введено в эксплуатацию 1,8 млн кв. м жилья. Из них 1,5 млн. кв. м пришлось на многоквартирные дома, 300 тыс. кв. м — на индивидуальные домостроения. Нежилой недвижимости было построено 921 тыс. кв. м.

Среди социальных объектов, построенных в прошлом году, выделяются школы в Академическом районе и на ул. Рощинской (на 1,2 и 1,5 тыс. мест соответственно). Помимо этого, в конце года была введена вторая очередь спорткомплекса «Дацюк Арена». В городе продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Кировградской и других важных объектов.
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