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Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили опоры на ЛЭП, соединяющей Южный и Средний Урал

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили опоры на линии 220 кВ «Белоярская АЭС — Мраморная», соединяющей южную часть Свердловской области с городом Верхним Уфалеем в Челябинской области, благодаря чему повысилась надежность электроснабжения двух уральских регионов. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили опоры на ЛЭП, соединяющей Южный и Средний Урал
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

На линии были установлены двухсекционные одностоечные железобетонные опоры высотой 26 м и весом 7 т. Они характеризуются высокой прочностью и устойчивостью к климатическим нагрузкам. Благодаря их обновлению были устранены риски нарушения устойчивости конструкций.

Линия электропередачи 220 кВ «Белоярская АЭС — Мраморная» участвует в выдаче мощности Белоярской АЭС. Ее протяженность составляет 142 км. Отметим, что с начала года работы по замене опор были проведены на ЛЭП 220 кВ «Салда — Кошай» в свердловском регионе.
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