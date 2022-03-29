Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили опоры на ЛЭП, соединяющей Южный и Средний Урал

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» выполнили работы по замене четырех опор на линии ...02.03.2021 «Россети ФСК ЕЭС» провели модернизацию линии электропередачи «Белоярская АЭС — Мраморная»
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили работы по модернизации линии ...27.02.2020 Россети установят новые опоры на линии электропередачи «БАЭС — Мраморная»
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2020. Компания Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») начала работы по модернизации линии ...15.02.2019 ФСК ЕЭС устанавливает новые опоры на линии электропередачи, участвующие в выдаче мощности Белоярской АЭС
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. ФСК ЕЭС устанавливает новые опоры на линии электропередачи, участвующие в выдаче ...20.02.2017 На линии электропередачи «Белоярская АЭС — Мраморная» установлены новые опоры
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2017. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила реконструкцию линии электропередачи 220 ...