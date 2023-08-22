В Качканаре стартовал Кубок ЕВРАЗа по самбо

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. С 28 по 29 марта в Качканаре проходят III всероссийские соревнования по самбо на Кубок ЕВРАЗа среди юношей 12-14 лет. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.В мероприятии участвуют 350 борцов из Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской, Новосибирской областей, Пермского, Краснодарского краев, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа Югры и других территорий.ЕВРАЗ на протяжении 20 лет поддерживает Федерацию самбо Качканара. В 2021 году в рамках трехстороннего соглашения между городом, Свердловской областью и компанией был построен дворец единоборств «Атлант», сумма инвестиций компании составила 365 млн рублей. При поддержке ЕВРАЗа воспитанники школы участвуют в региональных, областных, всероссийских и международных турнирах по самбо и боевому самбо.В 2022 году турнир на Кубок ЕВРАЗа, который ранее был региональным, повысил уровень и стал всероссийским. Турнир ежегодно проходит на высоком организационном уровне. Финалисты награждаются кубками ЕВРАЗа за первое и второе место, медалями и грамотами.