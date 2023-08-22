УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:44

В Качканаре стартовал Кубок ЕВРАЗа по самбо

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. С 28 по 29 марта в Качканаре проходят III всероссийские соревнования по самбо на Кубок ЕВРАЗа среди юношей 12-14 лет. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

В Качканаре стартовал Кубок ЕВРАЗа по самбо
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В мероприятии участвуют 350 борцов из Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской, Новосибирской областей, Пермского, Краснодарского краев, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа Югры и других территорий.

ЕВРАЗ на протяжении 20 лет поддерживает Федерацию самбо Качканара. В 2021 году в рамках трехстороннего соглашения между городом, Свердловской областью и компанией был построен дворец единоборств «Атлант», сумма инвестиций компании составила 365 млн рублей. При поддержке ЕВРАЗа воспитанники школы участвуют в региональных, областных, всероссийских и международных турнирах по самбо и боевому самбо.

В 2022 году турнир на Кубок ЕВРАЗа, который ранее был региональным, повысил уровень и стал всероссийским. Турнир ежегодно проходит на высоком организационном уровне. Финалисты награждаются кубками ЕВРАЗа за первое и второе место, медалями и грамотами.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.08.2023 В Качканаре прошел юбилейный Х корпоративный турнир по футболу на Кубок ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. В Качканаре прошел юбилейный Х корпоративный турнир по футболу на Кубок ЕВРАЗа. В ...

21.03.2023 ЕВРАЗ вложил 500 тыс. рублей в проведение первого Всероссийского турнира по самбо в Качканаре

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. В Качканаре во Дворце единоборств ЕВРАЗ-Арена «Атлант» впервые прошли Всероссийские ...

22.08.2022 В Качканаре прошел IX корпоративный турнир по футболу за кубок ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2022. В городе Качканар Свердловской области прошел IX корпоративный турнир по футболу за ...

20.08.2018 В Качканаре завершился VII корпоративный турнир на Кубок ЕВРАЗа по футболу

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. В Качканаре состоялось закрытие VII корпоративного турнира на Кубок ЕВРАЗа по футболу. ...

27.09.2016 В Нижнем Тагиле состоялся детский футбольный турнир на Кубок ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2016. В Нижнем Тагиле впервые прошел футбольный турнир на Кубок ЕВРАЗа среди детей 2008-2009 ...

Популярные новости
03.03.2025Мартовские изменения03.03.2025В Академическом прошли масленичные гуляния17.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей06.03.2025Инфраструктура для девятого района07.03.2025Дороги для жизни
Архив новостей
Март 2025 (550)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18