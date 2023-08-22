В Качканаре стартовал Кубок ЕВРАЗа по самбо

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. В Качканаре прошел юбилейный Х корпоративный турнир по футболу на Кубок ЕВРАЗа. В ...21.03.2023 ЕВРАЗ вложил 500 тыс. рублей в проведение первого Всероссийского турнира по самбо в Качканаре
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. В Качканаре во Дворце единоборств ЕВРАЗ-Арена «Атлант» впервые прошли Всероссийские ...22.08.2022 В Качканаре прошел IX корпоративный турнир по футболу за кубок ЕВРАЗа
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2022. В городе Качканар Свердловской области прошел IX корпоративный турнир по футболу за ...20.08.2018 В Качканаре завершился VII корпоративный турнир на Кубок ЕВРАЗа по футболу
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. В Качканаре состоялось закрытие VII корпоративного турнира на Кубок ЕВРАЗа по футболу. ...27.09.2016 В Нижнем Тагиле состоялся детский футбольный турнир на Кубок ЕВРАЗа
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2016. В Нижнем Тагиле впервые прошел футбольный турнир на Кубок ЕВРАЗа среди детей 2008-2009 ...