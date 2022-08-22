ЕВРАЗ вложил 500 тыс. рублей в проведение первого Всероссийского турнира по самбо в Качканаре

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. В Качканаре во Дворце единоборств ЕВРАЗ-Арена «Атлант» впервые прошли Всероссийские соревнования по самбо на Кубок ЕВРАЗа. На организацию мероприятия компания направила порядка 500 тыс. руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
В турнире приняли участие более 250 сильнейших спортсменов из 10 регионов России: Свердловской, Курганской, Томской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской, Ленинградской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, ХМАО. За соблюдением регламента и правил борьбы следили 40 приглашенных судей и именитые спортсмены — мастера спорта международного класса и чемпионы мира. На ринге в течение двух дней боролись юноши 12-14 лет.
«Я очень рад, что именно Качканар выбран для проведения турнира такого высокого уровня. Условия Дворца единоборств позволяют принимать большое количество участников, организовать поединки и работу судей на достойном уровне. Положительно и то, что юные качканарские спортсмены могут соревноваться в домашних условиях со спортсменами российского уровня. Спасибо ЕВРАЗу за поддержку и развитие различных видов спорта в Качканаре», — отметил глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.
По итогам соревнований победителями всероссийских соревнований на Кубок ЕВРАЗа в разных весовых категориях стали Богдан Варёнов, Белорецк; Дмитрий Рогозин, поселок Увельский; Никита Антипанов, Лысьва; Сергей Шишов, поселок Увельский; Максим Мифтахов, г. Екатеринбург; Максим Романюк, ХМАО-Югра, Радужный; Амир Зухрабов, ХМАО-Югра, Радужный; Андрей Бабошин, Богданович; Андрей Лескин, Богданович; Евгений Овчинников, Челябинск. Из 17 качканарских самбистов в призеры вышли двое: серебряную медаль завоевал Иван Федоров, бронзовую — Андрей Путилов. Победители и призеры получили награды и подарки от ЕВРАЗа и федерации самбо, также они примут участие в первенстве России по самбо.
Напомним, что ЕВРАЗ более 15 лет поддерживает школу «Самбо и дзюдо» в Качканаре. Ежегодно на ее развитие компания направляет порядка 1,5 млн руб. Так, ДЮСШ приобретает спортивную и тренировочную форму, амуницию для занятий, оплачивает тренировочные сборы и участие представителей и воспитанников в соревнованиях различного уровня. Ежегодно в городе проходит межрегиональный турнир на Кубок ЕВРАЗа.
Также ЕВРАЗ в Свердловской области оказывает финансовую помощь качканарской футбольной команде «Горняк-ЕВРАЗ», волейбольному клубу «Уралочка-НТМК», футбольному клубу «Урал».
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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