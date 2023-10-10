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При поддержке ЕВРАЗа команды качканарской спортшколы «Олимп» завоевали призовые места во всероссийских соревнованиях по футболу

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. При поддержке ЕВРАЗа несколько команд качканарской спортивной школы «Олимп» завоевали призовые места в престижных всероссийских соревнованиях по футболу. За три года на развитие спорта на Урале компания направила почти 115 млн руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал».

Так, команда «Олимпа» стала серебряным призером Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей, которые проходили в Ессентуках. Ребята защищали честь всей Свердловской области.
А команда девочек заняла первое место в финале Всероссийского фестиваля по футболу, который проходил в Ленинградской области. Команда юношей спортивной школы «Олимп» по итогам этих состязаний стала бронзовым призером.

Глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев поблагодарил ребят за упорство в достижении целей, а компанию —за поддержку.

«При поддержке ЕВРАЗ в Качканаре открыты несколько спортивных дворцов, в том числе для занятий футболом», — отметил А. Ярославцев.

В свою очередь, вице-президент ЕВРАЗа руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов сообщил, что предприятие много лет поддерживает детско-юношеские спортивные команды Нижнего Тагила и Качканара.
Так, в 2024 году компания выделила на приобретение экипировки и инвентаря, а также оплату расходов на участие в различных состязаниях спортшколы «Олимп» более 1,4 млн руб.

Он также добавил, что ЕВРАЗ создает условия для занятий спортом, здорового образа жизни и активного отдыха во всех городах, где работают предприятия компании. Только в Качканаре по трехсторонним соглашениям между региональным правительством, администрацией городского округа и ЕВРАЗом построено три дворца спорта, лыжероллерная трасса «Звездочка». В Нижнем Тагиле компания ежегодно проводит благотворительный забег «Дай пять!», в котором участвуют более 1,5 тыс. человек со всего Урала. Кроме того, ЕВРАЗ поддерживает и профессиональные спортивные клубы Свердловской области: ФК «Урал» и «Горняк-ЕВРАЗ», волейбольный клуб «Уралочка-НТМК».
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