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Аналитики прогнозируют снижение продаж на авторынке РФ в 2025 году на 11%

УрБК, Москва, 28.03.2025. Аналитики консалтинговой компании OKS Labs составили три сценария развития рынка легковых автомобилей РФ в 2025 году, пишут «Ведомости».

В базовом сценарии продажи снизятся на 11% (до 1,39 млн штук), в оптимистичном — на 1% (до 1,55 млн), в пессимистичном — на 22% (до 1,23 млн).

При этом аналитики полагают, что уже в 2026-2027 годы авторынок начнет расти двузначными темпами.

Напомним, что в последнее время скидки на новые автомобили в России выросли до 100-300 тыс. руб.
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