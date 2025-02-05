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Скидки на новые автомобили в России выросли до 100-300 тыс. рублей

УрБК, Москва, 14.03.2025. Средний размер скидки в автосалонах РФ вырос до 100-300 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова.

По его словам, несмотря на увеличившийся объем скидок и предложений, сами цены на машины не снизились.

Н. Иванов отметил, что дополнительные скидки предоставляются на автомобили брендов Belgee, Geely и Haval.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский отмечает, что сейчас действуют отдельные акции и предложения на модели 2024 года, однако предлагать массовые скидки дилеры и производители пока не готовы.

По его словам, в настоящее время на бренды Geely, Belgee и Chery распространяются стимулирующие программы, а на гибрид Voyah Free действует скидка, снижающая его стоимость до 5 млн руб.

Андрей Каменский отметил, что выжидательная позиция, которую заняли многие покупатели, надеясь на снижение цен в связи с изменением курса иностранных валют и возвращением ушедших брендов, скорее всего, не оправдается. Причины этого заключаются в том, что возросшая ставка утильсбора еще не полностью учтена в закупочных ценах, а также в том, что покинувшие отечественный рынок производители потеряли совместные предприятия и государственные субсидии.
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