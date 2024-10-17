Частные дома в Свердловской области за год подорожали на 3,9%

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. В Свердловской области с начала 2024 года частные дома выросли в цене на 6,9%. Об этом ...10.04.2024 Частные дома в Свердловской области за I квартал подорожали на 8%
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Средняя стоимость частного дома в Свердловской области составляет 6 млн руб. За I ...14.05.2021 Частные дома в Свердловской области за год подорожали на 10,6%
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Средняя цена частных домов в Свердловской области с мая 2020 года выросла на 10,6%, до ...14.05.2021 Средняя цена частного дома на Южном Урале превышает 3 млн рублей
УрБК, Челябинск, 14.05.2021. Средняя цена загородных домов в Челябинской области с мая 2020 года снизилась на 5,7%, до ...12.01.2021 Загородные дома в Свердловской области в 2020 году подорожали на 2,7%
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2021. Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области в настоящее время составляет ...