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Частные дома в Свердловской области за год подорожали на 3,9%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. Средняя цена индивидуального домовладения в Свердловской области во второй половине марта составляет 6 млн 236 тыс. 951 руб., говорится в исследовании портала «Мир квартир».

За неполный I квартал 2025 года частные дома в регионе подорожали на 4,1%, за последний год — на 3,9%.

В целом по стране цена за три месяца выросли на 2,2%, за 12 месяцев — на 1,5%.

«Спрос на частные дома, как загородные, так и в черте населенных пунктов, сохраняется на стабильном уровне. Резкому повышению интереса к этому формату жилья препятствует дорогая ипотека», — считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
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