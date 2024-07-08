Число трудоспособных граждан России в 2025 году сократится на 1,5 млн

Количество трудоспособного населения в возрасте 30-39 лет в России к 2030 году уменьшится на 7,2 млн человек, а ...08.07.2024 К 2030 году количество трудоспособных россиян в возрасте 30-39 лет сократится на 7,2 млн человек
УрБК, Москва, 08.07.2024. Количество трудоспособного населения в возрасте 30-39 лет в России к 2030 году уменьшится на ...25.07.2016 Росстат: К 2020 году Россия лишится до 5 млн трудоспособных граждан
УрБК, Москва, 25.07.2016. Из-за демографической ямы за 2015-2020 год Россия лишится 4,5-5 млн трудоспособных граждан. ...25.11.2010 С начала 2010 года смертность трудоспособного населения Свердловской области снизилась на 6,2%
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2010. Интегральные показатели здоровья населения Свердловской области, отражающие качество ...18.01.2010 Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова: Впервые за последние 15 лет Россия вышла на стабилизацию численности населения
УрБК, Москва, 18.01.2010. «По предварительному прогнозу, впервые за последние 15 лет численность населения в России на ...