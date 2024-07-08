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Сегодня, 15:01

Число трудоспособных граждан России в 2025 году сократится на 1,5 млн

По итогам текущего года число трудоспособных россиян снизится на 1,9%, или на 1,5 млн человек, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на главу комитета по производительности труда Дмитрия Пищальникова.

Он отметил, что, по данным Росстата, в последние несколько лет сохраняется тенденция к сокращению численности населения в трудоспособном возрасте, возникашая из-за высокой смертности в 1990-х годах. По его словам, подобная динамика приводит к высокой конкуренции на рынке труда, «зарплатной гонке» и увеличению издержек бизнеса. Также это оказывает давление на пенсионный фонд и, в результате, негативно влияет на бюджет.

Д. Пищальников предложил пять способов решения «кадрового голода»: привлечение иностранных граждан, стимулирование рождаемости, повышение производительности труда и внедрение новых технологий, улучшение здоровья населения, переобучение и переквалификация.

«Проблемы, с которыми столкнулась Россия — старение населения, низкая рождаемость и сокращение трудоспособного населения — не являются уникальными и характерны для многих стран. В то же время они угрожают экономическому росту и социальной стабильности», — заключил Д. Пищальников.
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