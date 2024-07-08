УрБК, Москва, 24.03.2025. По итогам текущего года число трудоспособных россиян снизится на 1,9%, или на 1,5 млн ...

Число трудоспособных граждан России в 2025 году сократится на 1,5 млн

К 2030 году количество трудоспособных россиян в возрасте 30-39 лет сократится на 7,2 млн человек

Количество трудоспособного населения в возрасте 30-39 лет в России к 2030 году уменьшится на 7,2 млн человек, а ...