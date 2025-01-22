Продажи подержанных автомобилей в РФ в феврале снизились на 5,5%

УрБК, Москва, 22.01.2025. Жители России за 2024 год приобрели 6,04 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 6% ...17.06.2024 В мае 2024 года в России продано 512,9 тыс. подержанных автомобилей
УрБК, Москва, 17.06.2024. Россияне купили 512,9 тыс. подержанных легковых автомобилей в мае 2024 года, что на 2,1% ...17.05.2024 Россияне купили 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей в апреле 2024 года
В апреле 2024 года россияне купили 509,5 тыс. легковых машин с пробегом, что на 1,5% больше, чем в марте 2024 года, и ...17.05.2024 Россияне купили 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей в апреле 2024 года
УрБК, Москва, 17.05.2024. В апреле 2024 года россияне купили 509,5 тыс. легковых машин с пробегом, что на 1,5% больше, ...16.04.2024 Вторичный авторынок в России вырос на 0,9% в марте 2024 года
УрБК, Москва, 16.04.2024. Продажи машин с пробегом в России выросли на 0,9% в марте 2024 года и составили 502,1 тыс. ...