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Продажи подержанных автомобилей в РФ в феврале снизились на 5,5%

УрБК, Москва, 24.03.2025. Россияне в феврале приобрели 397 тыс. 100 подержанных легковых автомобилей. Это на 5,5% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 0,6% ниже показателя аналогичного периода 2024 года, сообщает агентство «Автостат».

Среди производителей лидируют Lada (106 тыс. шт.), Toyota (39 тыс.100), Kia (21 тыс. 100), Hyundai (20 тыс. 700) и Nissan (17 тыс. 400).

Самой популярной б/у моделью в феврале стала Lada 2107 (9 тыс. 800 шт.). Также в топ-5 попали Lada 2114 «Самара-2» (8 тыс. 400), Kia Rio (7 тыс. 700)и Hyundai Solaris (7 тыс. 600).
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