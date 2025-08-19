УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:09

Продажи на вторичном авторынке в РФ в августе выросли на 1%

УрБК, Москва, 19.09.2025. Объем продаж легковых автомобилей с пробегом в России в августе 2025 года увеличился на 1% по сравнению с августом 2024 года и снизился на 0,3% по отношению к июлю 2025 года, составив 565,6 тыс. штук. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат».

«Так, в августе 2025 года россияне купили 565,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 0,3% меньше, чем месяцем ранее (в июле — 567,2 тыс. шт.), но на 1% выше результата августа прошлого года (560 тыс. шт.)», — сказано в сообщении.
Lada с продажами 137,5 тыс. единиц остается лидером вторичного рынка, за ней следует Toyota (57 тыс.), Kia (33,3 тыс.), Hyundai (31,7 тыс.) и Nissan (25,1 тыс.).

Самой востребованной моделью на вторичном рынке легковых автомобилей в конце лета снова стал седан Lada 2107: в августе их было продано 13,5 тыс., далее следуют корейские модели Kia Rio (11,1 тыс.) и Hyundai Solaris (10,8 тыс.), а также Ford Focus (9,9 тыс.) и Lada 2114 «Самара-2» (9,8 тыс.).

Ранее аналитики авторынка сообщали о возможном увеличении продаж новых легковых автомобилей в России в 2026 году. Ожидается, что продажи превысят уровень текущего года на 20-25% и составит 1,5-1,55 млн проданных машин. Основным фактором восстановления рынка станет снижение ключевой ставки ЦБ.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.08.2025 Продажи подержанных автомобилей в России за месяц выросли на 21%

УрБК, Москва, 19.08.2025. Россияне в июле приобрели 567,2 тыс. легковых автомобилей с пробегом. По сравнению с ...

20.06.2025 Продажи подержанных легковых автомобилей в России в мае снизились на 4%

УрБК, Москва, 20.06.2025. Продажи подержанных легковых автомобилей в РФ в мае 2025 года снизились на 4,3% по сравнению ...

22.01.2025 Продажи легковых авто с пробегом в РФ за год выросли на 6%

УрБК, Москва, 22.01.2025. Жители России за 2024 год приобрели 6,04 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 6% ...

17.05.2024 Россияне купили 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей в апреле 2024 года

В апреле 2024 года россияне купили 509,5 тыс. легковых машин с пробегом, что на 1,5% больше, чем в марте 2024 года, и ...

17.05.2024 Россияне купили 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей в апреле 2024 года

УрБК, Москва, 17.05.2024. В апреле 2024 года россияне купили 509,5 тыс. легковых машин с пробегом, что на 1,5% больше, ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (540)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.