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Россияне купили 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей в апреле 2024 года

УрБК, Москва, 17.05.2024. В апреле 2024 года россияне купили 509,5 тыс. легковых машин с пробегом, что на 1,5% больше, чем в марте 2024 года, и на 2,8% превышает показатель апреля 2023 года. Об этом пишет агентство «Автостат».

Лидером продаж среди автобрендов стала LADA (127,3 тыс. машин). На втором месте Toyota (52,6 тыс.). Далее следуют Kia и Hyundai (29,1 тыс. и 27,3 тыс. шт. соответственно). Замыкает топ-5 Nissan (24,1 тыс. шт.).

Самой популярной моделью стала LADA 2107 (12,3 тыс.), на втором месте LADA 2114 «Самара-2» (10,8 тыс.), далее — Kia Rio (10,3 тыс.) и Hyundai Solaris (10 тыс. шт.). Упали продажи в апреле у Toyota Corolla (-4,8%) и Ford Focus (-10,4%).
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