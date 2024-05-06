Россияне купили 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей в апреле 2024 года

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Вторичный авторынок в России вырос на 0,9% в марте 2024 года

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Продажи подержанных автомобилей в России в ноябре 2023 года снизились на 0,5%

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В России на 42,2% выросли продажи подержанных легковых автомобилей

УрБК, Москва, 14.07.2023. В июне 2023 года в России было продано 501,9 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на ...