Россияне купили 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей в апреле 2024 года

УрБК, Москва, 17.05.2024. В апреле 2024 года россияне купили 509,5 тыс. легковых машин с пробегом, что на 1,5% больше, ...06.05.2024 В апреле 2024 года в России продали 137 тыс. новых автомобилей
УрБК, Москва, 06.05.2024. В апреле 2024 года россияне купили 137 тыс. 047 новых легковых автомобилей, что на 81,2% ...16.04.2024 Вторичный авторынок в России вырос на 0,9% в марте 2024 года
УрБК, Москва, 16.04.2024. Продажи машин с пробегом в России выросли на 0,9% в марте 2024 года и составили 502,1 тыс. ...14.07.2023 В России на 42,2% выросли продажи подержанных легковых автомобилей
В июне 2023 года в России было продано 501,9 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 42,2% больше, чем в июне ...14.07.2023 В России на 42,2% выросли продажи подержанных легковых автомобилей
УрБК, Москва, 14.07.2023. В июне 2023 года в России было продано 501,9 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на ...