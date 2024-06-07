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В мае 2024 года в России продано 512,9 тыс. подержанных автомобилей

УрБК, Москва, 17.06.2024. Россияне купили 512,9 тыс. подержанных легковых автомобилей в мае 2024 года, что на 2,1% больше показателя мая 2023 года и на 0,7% превышает объем продаж апреля 2024 года, пишет «Автостат».

Вторичный российский авторынок уже третий месяц удерживается выше планки в 0,5 млн проданных машин в месяц, пишет агентство. Однако результат продаж января-мая 2024 года (2,25 млн) на 0,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Лидером вторичного рынка РФ в мае 2024 года стала марка LADA (130,5 тыс. шт.). На втором месте Toyota (52,2 тыс. единиц), далее следуют Kia и Hyundai (29,4 тыс. и 27,7 тыс. шт. соответственно).

Самой популярной моделью стала LADA 2107 (12,3 тыс. шт.), на втором месте LADA 2114 «Самара-2» (10,9 тыс. шт.), далее идут Kia Rio (10,6 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (10,2 тыс. шт.).
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