В мае 2024 года в России продано 512,9 тыс. подержанных автомобилей

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УрБК, Москва, 16.04.2024. Продажи машин с пробегом в России выросли на 0,9% в марте 2024 года и составили 502,1 тыс. ...