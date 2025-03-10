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Сегодня, 12:03

Екатеринбург входит в топ-3 городов по числу сделок в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. Екатеринбург занял третье место среди городов РФ по числу сделок в новостройках в феврале 2025 года, сообщают аналитики Яндекс Недвижимости.

Больше всего договоров долевого участия за месяц было заключено в Москве (7,5 тыс.), Санкт-Петербурге (более 2,3 тыс.), Екатеринбурге (свыше 1,5 тыс.), Ростове-на-Дону (около 1,3 тыс.) и Краснодаре (более 1 тыс.).

По данным сервиса, число сделок в уральской столице увеличилось на 21,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако по отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель сократился на 2,5%.
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