Екатеринбург входит в топ-3 городов по числу сделок в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. Екатеринбург занял третье место среди городов РФ по числу сделок в новостройках в ...10.03.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в феврале снизились на 17%
В Екатеринбурге в феврале 2025 года было заключено около 1,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об ...10.03.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в феврале снизились на 17%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. В Екатеринбурге в феврале 2025 года было заключено около 1,5 тыс. договоров долевого ...15.07.2024 Екатеринбург выпал из топ-3 городов по числу сделок на рынке новостроек
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. За последние два года на рынке новостроек Екатеринбурга в среднем совершалось 2 тыс. ...21.02.2024 Южный Урал занял третье место среди регионов УрФО по числу заключенных в 2023 году договоров долевого участия
УрБК, Челябинск, 21.02.2024. В Челябинской области по итогам 2023 года было заключено 14 тыс. 012 договоров долевого ...