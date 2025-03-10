Екатеринбург входит в топ-3 городов по числу сделок в новостройках

Екатеринбург занял третье место среди городов РФ по числу сделок в новостройках в феврале 2025 года, сообщают аналитики Яндекс Недвижимости.



Больше всего договоров долевого участия за месяц было заключено в Москве (7,5 тыс.), Санкт-Петербурге (более 2,3 тыс.), Екатеринбурге (свыше 1,5 тыс.), Ростове-на-Дону (около 1,3 тыс.) и Краснодаре (более 1 тыс.).



По данным сервиса, число сделок в уральской столице увеличилось на 21,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако по отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель сократился на 2,5%.