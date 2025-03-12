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Число выданных ипотечных кредитов РФ в 2025 году снизилось на 40%

УрБК, Москва, 20.03.2025. С 1 января по 7 марта 2025 года в России выдали 100 тыс. ипотечных кредитов на сумму 400 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели снизились на 40%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой заявление управляющего директора ДОМ.РФ Ивана Волошина.

По его словам, около 40-60% жилищных кредитов были выданы по льготным госпрограммам.

Иван Волошин считает, что снижение выдачи ипотек влияет на уровень продаж квартир и устойчивость застройщиков.

Ранее аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» спрогнозировали снижение объемов выдачи ипотеки по итогам 2025 года на 30%.
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