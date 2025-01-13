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Аналитики прогнозируют снижение объемов выдачи ипотеки по итогам года на 30%

УрБК, Москва, 12.03.2025. Аналитики прогнозируют снижение объемов выдачи ипотеки в 2025 году на 30% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА».

Основная доля ипотечных кредитов, по мнению аналитиков, придется на льготные программы. Активизация рыночных сделок возможна при снижении ставок до 13-15%, что в нынешнем году маловероятно, полагают эксперты агентства.

Отметим, что доля ипотечных сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга за последний месяц выросла с 44% до 61%. Об этом рассказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro.
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