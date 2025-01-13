Аналитики прогнозируют снижение объемов выдачи ипотеки по итогам года на 30%

УрБК, Москва, 13.01.2025. По итогам 2024 года объем выданной ипотеки в РФ сократился на 39% по сравнению с предыдущим ...

Объем выданной ипотеки в РФ за 2024 год сократился на 39%

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. По итогам 2024 года объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится на 33% по ...

Аналитики прогнозируют сокращение ипотечного рынка по итогам года на треть

В Екатеринбурге почти каждый второй заемщик берет ипотеку на 30 лет

В Екатеринбурге число сделок с ипотекой в 2023 году выросло более чем в два раза. Об этом в своем блоге REBURG написал ...