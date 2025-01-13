Аналитики прогнозируют снижение объемов выдачи ипотеки по итогам года на 30%

УрБК, Москва, 13.01.2025. По итогам 2024 года объем выданной ипотеки в РФ сократился на 39% по сравнению с предыдущим ...29.10.2024 Аналитики прогнозируют сокращение ипотечного рынка по итогам года на треть
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. По итогам 2024 года объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится на 33% по ...12.01.2024 В Екатеринбурге почти каждый второй заемщик берет ипотеку на 30 лет
В Екатеринбурге число сделок с ипотекой в 2023 году выросло более чем в два раза. Об этом в своем блоге REBURG написал ...20.02.2020 Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют рост объема выдачи ипотеки в РФ на 10-15%
Объем выдачи ипотеки в РФ по итогам 2020 года вырастет на 10-15% и составит 3,1-3,2 трлн руб. Об этом говорится в ...20.02.2020 Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют рост объема выдачи ипотеки в РФ на 10-15%
УрБК, Москва, 20.02.2020. Объем выдачи ипотеки в РФ по итогам 2020 года вырастет на 10-15% и составит 3,1-3,2 трлн руб. ...