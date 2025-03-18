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Сегодня, 10:04

Годовая инфляция в России замедлилась до 10,08%

УрБК, Москва, 20.03.2025. Годовая инфляция в России с 11 по 17 марта замедлилась с 10,11% до 10,08%. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.

За последнюю неделю продовольственные товары в стране подорожали на 0,05%, непродовольственные — на 0,01%, услуги — на 0,11%.

Напомним, что аналитики прогнозируют снижение годовой инфляции к концу декабря до 5-8%.
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