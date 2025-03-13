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Аналитики прогнозируют снижение годовой инфляции к концу декабря до 5-8%

УрБК, Москва, 18.03.2025. Семь из 12 опрошенных «Ведомостями» аналитиков ожидают, что к концу декабря годовая инфляция в России снизится до 7-8%, пишет издание.

Четверо экспертов ожидают инфляцию около 6%, один аналитик предсказывает диапазон 5-7%.

Напомним, что инфляция на Среднем Урале в феврале 2025 года составила 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе— 10,6%). Продовольственные товары за год подорожали на 12,57%, непродовольственные — на 7,64%, услуги — на 14,03%.
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