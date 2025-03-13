Аналитики прогнозируют снижение годовой инфляции к концу декабря до 5-8%

Инфляция на Среднем Урале в феврале 2025 года составила 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в ...13.03.2025 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 10,9%
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. Инфляция на Среднем Урале в феврале 2025 года составила 10,9% по сравнению с ...18.02.2025 Годовая инфляция в Свердловской области в январе ускорилась до 10,60%
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Инфляция на Среднем Урале в январе 2025 года составила 10,60% по сравнению с ...15.03.2024 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 7,52%
Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 7,52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе — ...22.07.2022 ЦБ: Годовая инфляция к концу года замедлится до 12-15%
УрБК, Москва, 22.07.2022. Годовая инфляция в РФ к концу года замедлится до 12-15%. Такой прогноз дали аналитики Банка ...