Иллюзия низких цен

Уровень годовой инфляции в Свердловской области в марте резко снизился до 3,5% против 11,3% в феврале, сообщается на сайте Банка России. Схожие показатели наблюдаются в целом по стране. Главной причиной такой динамики стал статистический эффект высокой базы.



«В расчете инфляции перестал учитываться резкий скачок цен в марте прошлого года. Тогда цены подтолкнул вверх ажиотажный спрос потребителей. В условиях неопределенности они массово запасали продукты длительного хранения: крупы, сахар, макароны, а также старались купить бытовую технику и электронику», — говорится в сообщении Банка России.



На эффект высокой базы указывает и финансовый аналитик Виталий Калугин: сравнение происходит относительно скачка в 12%, который произошел в марте 2022 года. Поэтому рост цен выглядит небольшим. Но есть и другие причины.



«Проблема в том, что низкая инфляция в первую очередь связана с тем, что люди у нас не хотят идти в магазины. Они начинают копить деньги и не тратят. А продавцы понимают, что в магазины никто не идет, поэтому цены не повышают», — добавил эксперт.



Финансовый аналитик Григорий Вахитов предполагает, что даже с учетом эффекта высокой базы продолжится рост инфляции. Он связывает это с резким ослаблением рубля, которое произошло в апреле.



«У нас государство экспортно ориентированное. Резкое изменение курса доллара приводит к повышению инфляции. И к ожиданию ее дальнейшего роста. Соответственно, цены внутри государства начинают меняться независимо от того, хотят этого власти или нет. Потому что предприниматели начинают переоценивать свои возможные доходы и убытки, закладывать их в цены. Это в текущий момент и произошло», — считает он.



В то же время В. Калугин указывает, что такие процессы обычно происходят с временным лагом в три-четыре месяца. Поэтому влияние изменения курсов мы увидим ближе к июню.



Если вернуться к причинам замедления инфляции, то в Банке России добавляют, что в марте сохранилось влияние хорошего урожая 2022 года на продовольственные цены. Животноводам удалось снизить расходы на корма, что позволило сдержать рост цен на молочные продукты. У овощей «борщевого набора» также наблюдался высокий урожай. Импортируемые фрукты подешевели за счет восстановления логистических цепочек.



Восстановление логистики и внедрение параллельного импорта также помогло сдержать цены на непродовольственные товары. В отношении услуг все зависит от их вида: если образование, медицина и ЖКХ индексируются раз в год, то туризм привязан к спросу, и в марте тоже возник эффект высокой базы для этой сферы.



Говоря о дальнейших прогнозах, эксперты полагают, что в апреле эффект высокой базы сохранится, и инфляция будет ниже 4% по итогам месяца.



«В апреле показатель годовой инфляции еще снизится из-за выхода из окна расчета прироста апреля 2022 года. В последующие месяцы, напротив, из расчета годовой инфляции будут постепенно выходить низкие значения месячных приростов второй половины 2022 года, а текущий рост цен будет более существенным. Соответственно, показатель годовой инфляции будет повышаться», — сообщал Банк России.



В. Калугин согласен с этим рассуждением и допускает, что инфляция в апреле может опуститься ниже 3%. Г. Вахитов подтверждает, что, когда высокая база себя исчерпает, вновь будет наблюдаться ускорение роста цен.



«Сейчас, рассматривая инфляцию, нужно учитывать возможный дефицит. И это приведет к допечатыванию денег. А допечатанные деньги будут давить на инфляцию», — отметил он.



Добавим, что, по базовому прогнозу Банка России, инфляция в стране составит 5-7% по итогам 2023 года, а в 2024 вернется к уровню в 4%.