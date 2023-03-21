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Вчера, 11:41

ЦБ: Причиной резкого снижения годовой инфляции на Среднем Урале стал эффект высокой базы

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. Показатель годовой инфляции в Свердловской области в марте существенно снизился и составил 3,5% после 11,3% в феврале. Это объясняется так называемым статистическим эффектом высокой базы, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Отмечается, что в марте прошлого года цены выросли из-за ажиотажного спроса потребителей. В условиях неопределенности они массово запасали продукты длительного хранения: крупы, сахар, макароны, а также старались купить бытовую технику и электронику.

В марте этого года динамику цен на продовольствие в регионе также определял хороший урожай прошлого года. Животноводы сдержали рост цен на молочные продукты за счет снижения расходов на корма. Свинина, курица, колбаса подешевели в сравнении с мартом прошлого года, их предложение в рознице расширилось. Цены на овощи «борщевого набора» местного урожая стали ниже благодаря высоким прошлогодним запасам, а импортируемые апельсины и бананы — за счет восстановления логистических цепочек и более крепкого рубля.

Что касается непродовольственных товаров, значительно замедлился рост цен на легковые автомобили. Также подешевели шины, детские автокресла, обувь, мебель, стройматериалы и бытовая техника.

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