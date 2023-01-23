В Свердловской области в феврале замедлился годовой рост цен на бытовую технику и электронику

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Годовая инфляция в Свердловской области снизилась до 11,3%. Замедление ее темпов в регионе сохраняется с мая 2022 года, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Олега Оборина, в первую очередь замедление инфляции в сегменте непродовольственных товаров вызвано сдержанной потребительской активностью.



Еще одной причиной этого является накопление товарных запасов: розничный бизнес постепенно адаптировался к новым условиям, наладил поставки, в том числе в рамках параллельного импорта. Из-за этого, несмотря на некоторое ослабление рубля, замедлился годовой рост цен на бытовую технику и электронику, ускорилось удешевление смартфонов, смарт-часов, ноутбуков и телевизоров.



Кроме того, в феврале в регионе медленнее дорожало продовольствие. На ценники многих продуктов продолжил влиять хороший урожай зерновых, собранный в прошлом году. За счет этого переработчики смогли уменьшить расходы на закупку сырья, в результате чего макароны подешевели, цены на гречку, овсянку и перловку снижались быстрее, чем в прошлом году, а рост цен на хлебобулочные изделия замедлился.



В то же время вырос темп прироста цен на услуги в регионе. Так, авиакомпании перенесли в стоимость билетов увеличившиеся расходы на содержание и обслуживание авиапарка. Из-за роста спроса на отдых внутри страны быстрее повышались цены как на поездки на черноморское побережье, так и на проживание в гостиницах Среднего Урала.