УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:20

Россияне с 1 апреля смогут проверять на Госуслугах зарегистрированные на свое имя sim-карты

УрБК, Москва, 19.03.2025. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы рассказал, что сервис по проверке sim-карт на Госуслугах может заработать уже с 1 апреля, пишет ТАСС.

Он уточнил, что в целом система готова к запуску, но в первые дни работы возможны небольшие технические проблемы.

Напомним, ранее глава Минцифры рассказывал, что с лета 2025 года ведомство планирует запретить рекламные спам-звонки.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.02.2025 Максут Шадаев рассказал о методах борьбы с аферистами на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах»

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал о ...

19.02.2025 В России летом могут запретить рекламные обзвоны

УрБК, Москва, 19.02.2025. В России с лета 2025 года могут запретить рекламные спам-звонки. Об этом заявил на форуме ...

25.04.2024 Минцифры планирует внести законопроект о запрете массовых спам-обзвонов

УрБК, Москва, 25.04.2024. Минцифры разрабатывает законопроект, который позволит запретить массовые спам-обзвоны. Об ...

18.08.2021 В Минцифры исключили обязательный переход россиян на электронные паспорта

УрБК, Москва, 18.08.2021. Россияне смогут отказаться от перехода на электронные паспорта вместо бумажных. Об этом ...

18.08.2021 Минцифры: Решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты примут до конца года

УрБК, Москва, 18.08.2021. Минцифры РФ планирует принять решение о замене бумажных паспортов на пластиковые карты с ...

Популярные новости
20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов20.02.2025Закон стал ближе к Академическому21.02.2025Свердловская область получит более 1 млрд руб. из федерального бюджета для развития туристической инфраструктуры на 2025-2027 годы26.02.2025Жители против «Пятерочки»: битва за Блюхера, 63
Архив новостей
Март 2025 (356)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18