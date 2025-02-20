Россияне с 1 апреля смогут проверять на Госуслугах зарегистрированные на свое имя sim-карты

УрБК, Москва, 19.03.2025. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы рассказал, что ...20.02.2025 Максут Шадаев рассказал о методах борьбы с аферистами на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах»
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал о ...19.02.2025 В России летом могут запретить рекламные обзвоны
УрБК, Москва, 19.02.2025. В России с лета 2025 года могут запретить рекламные спам-звонки. Об этом заявил на форуме ...25.04.2024 Минцифры планирует внести законопроект о запрете массовых спам-обзвонов
УрБК, Москва, 25.04.2024. Минцифры разрабатывает законопроект, который позволит запретить массовые спам-обзвоны. Об ...18.08.2021 Минцифры: Решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты примут до конца года
УрБК, Москва, 18.08.2021. Минцифры РФ планирует принять решение о замене бумажных паспортов на пластиковые карты с ...