Сервис по самозапрету на дистанционное оформление sim-карт могут запустить в марте 2026 года

Материалы по теме

Россияне с 1 апреля смогут проверять на Госуслугах зарегистрированные на свое имя sim-карты

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы рассказал, что сервис по проверке ...

Россияне с 1 апреля смогут проверять на Госуслугах зарегистрированные на свое имя sim-карты

УрБК, Москва, 19.03.2025. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы рассказал, что ...

Максут Шадаев рассказал о методах борьбы с аферистами на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах»

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал о ...

Сервис Samsung Pay прекратит работу с картами «Мир» с 3 апреля

УрБК, Москва, 27.03.2024. С 3 апреля 2024 года в сервис Samsung Pay нельзя будет добавить банковскую карту «Мир» для ...

ОАО «Банк Москвы» прекращает оформление и обслуживание карт Union Card

УрБК, Москва, 02.10.2014. C 6 октября ОАО «Банк Москвы» прекращает оформление, перевыпуск и обслуживание карт Union ...