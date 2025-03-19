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Сервис по самозапрету на дистанционное оформление sim-карт могут запустить в марте 2026 года

УрБК, Москва, 27.03.2025. Сервис по самозапрету на дистанционное оформление sim-карт на Госуслугах может быть запущен в марте 2026 года. Об этом сообщили в аппарате руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, пишет ТАСС.

Инициатива связана с тем, что мошенники часто используют sim-карты, оформленные на других граждан, при этом оформление идет через персональные данные граждан.

Напомним, что ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев рассказывал, что сервис по проверке sim-карт на Госуслугах может заработать уже с 1 апреля 2025 года.
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