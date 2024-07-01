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ЕВРАЗ ЗСМК направил на обновление автопарка более 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. ЕВРАЗ ЗСМК направил более 100 млн руб. на обновление автопарка в рамках долгосрочной программы «Транспорт». В этом году на комбинат поступило девять единиц новой техники, включая современные автобусы, спецтехнику и бортовой автомобиль. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ ЗСМК направил на обновление автопарка более 100 млн рублей

«Масштабное обновление парка входит в транспортную стратегию предприятия, реализация которой принесла ощутимый результат за последние четыре года. Новая техника экономичная, соответствует современным нормам безопасности и требованиям экологии. Это позволяет снизить расход топлива, увеличить коэффициент технической загрузки транспорта и эффективность перевозок», — отметила директор по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова.

Новые автобусы (два новых НефАЗа и три ПАЗа) будут осуществлять перевозку работников на производственные площадки. Бортовой КамАЗ займется доставкой товарно-материальных ценностей, а новый бульдозер уже работает на ЗапСибТЭЦ. Также были приобретены два новых погрузчика с возможностью работы в качестве гидромолота для дробления твердых поверхностей.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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