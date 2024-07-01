ЕВРАЗ ЗСМК направил на обновление автопарка более 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. За последние три года ЕВРАЗ ЗСМК вложил 200 млн руб. в приобретение новой техники для ...24.04.2024 Техника на миллиарды
ЕВРАЗ направил более 2 млрд руб. на обновление парка техники ...23.04.2024 ЕВРАЗ инвестировал в обновление парка спецтехники Западно-Сибирского меткомбината 200 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. ЕВРАЗ инвестировал в обновление автопарка Западно-Сибирского металлургического ...06.07.2023 Автотранспортное управление ЕВРАЗ ЗСМК приобрело три новых автобуса для перевозки сотрудников комбината
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В автопарке ЕВРАЗ ЗСМК появилось три новых автобуса. Транспорт будут использовать для ...25.01.2023 Для автотранспортного управления ЕВРАЗ ЗСМК закупили новую технику
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. ЕВРАЗ ЗСМК приобрел два новых автобуса для перевозки сотрудников комбината. Данные ...