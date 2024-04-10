ЕВРАЗ инвестировал в обновление парка спецтехники Западно-Сибирского меткомбината 200 млн рублей

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. ЕВРАЗ инвестировал в обновление автопарка Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗСМК) 200 млн руб. На предприятие поступило девять единиц новой техники, сообщает пресс-служба регионального центра корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Так, пять новых самосвалов, оснащенных экономичными двигателями, просторными кабинами и кузовом грузоподъемностью 25 т, будут осуществлять технологические перевозки на коксохимическом производстве, а новые автобусы будут доставлять сотрудников на комбинат из отдаленных районов Новокузнецка — Куйбышевского и Орджоникидзевского.Директор по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова сообщила, что масштабное обновление парка входит в транспортную стратегию предприятия, реализация которой принесла за три года ощутимый результат.«Новая техника экономичная, соответствует современным нормам безопасности и требованиям экологии. Это позволяет снизить расход топлива, увеличить коэффициент технической загрузки транспорта и эффективность перевозок», — подчеркнула Наталья Иванова.