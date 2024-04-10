ЕВРАЗ инвестировал в обновление парка спецтехники Западно-Сибирского меткомбината 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. На Качканарском ГОКе (входит в состав ЕВРАЗа) введена в работу новая карьерная техника. ...20.10.2023 ЕВРАЗ установил на Западно-Сибирской ТЭЦ два новых трансформатора повышенной технологичности
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Два новых трансформатора, приобретенных в рамках инвестиционного проекта, стартовавшего ...06.07.2023 Автотранспортное управление ЕВРАЗ ЗСМК приобрело три новых автобуса для перевозки сотрудников комбината
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В автопарке ЕВРАЗ ЗСМК появилось три новых автобуса. Транспорт будут использовать для ...16.05.2023 ЕВРАЗ ЗСМК направит почти 1 млрд рублей на ремонт оборудования на Западно-Сибирской ТЭЦ
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Западно-Сибирская ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК 15 мая завершила отопительный сезон. Специалисты ...25.01.2023 Для автотранспортного управления ЕВРАЗ ЗСМК закупили новую технику
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. ЕВРАЗ ЗСМК приобрел два новых автобуса для перевозки сотрудников комбината. Данные ...