ЕВРАЗ ЗСМК за три года вложил 200 млн рублей в приобретение новой техники для автопарка предприятия

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. ЕВРАЗ инвестировал в обновление автопарка Западно-Сибирского металлургического ...06.07.2023 Автотранспортное управление ЕВРАЗ ЗСМК приобрело три новых автобуса для перевозки сотрудников комбината
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В автопарке ЕВРАЗ ЗСМК появилось три новых автобуса. Транспорт будут использовать для ...25.01.2023 Для автотранспортного управления ЕВРАЗ ЗСМК закупили новую технику
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. ЕВРАЗ ЗСМК приобрел два новых автобуса для перевозки сотрудников комбината. Данные ...03.10.2022 ЕВРАЗ ЗСМК вложил 135 млн рублей в новую аспирационную установку для конвертерного цеха
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. ЕВРАЗ ЗСМК вложил 135 млн руб. в новое оборудование для миксерного отделения ...22.08.2019 На ЕВРАЗ ЗСМК освоили производство непрерывнолитой заготовки сечением 130×130 мм
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. На ЕВРАЗ ЗСМК освоили производство новой продукции — непрерывнолитой заготовки сечением ...