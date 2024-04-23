УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:22

ЕВРАЗ ЗСМК за три года вложил 200 млн рублей в приобретение новой техники для автопарка предприятия

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. За последние три года ЕВРАЗ ЗСМК вложил 200 млн руб. в приобретение новой техники для автопарка предприятия. Представители завода отмечают, что с 1 июля 2024 года проезд в корпоративных автобусах для сотрудников компании стал бесплатным, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ ЗСМК за три года вложил 200 млн рублей в приобретение новой техники для автопарка предприятия
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Ежедневно служебным транспортом пользуются более 7 тыс. работников комбината. На линии их обслуживают 52 автобуса. Задача пассажирских перевозок на ЕВРАЗ ЗСМК — доставлять сотрудников на работу с тех территорий, где отсутствуют прямые муниципальные маршруты городского транспорта», — говорится в сообщении.

Масштабное обновление парка входит в транспортную стратегию ЕВРАЗ ЗСМК, которая за последние три года принесла ощутимые результаты. Новая техника экономичная, соответствует современным нормам безопасности и требованиям экологии. Это позволяет снизить расход топлива и количество выбросов, увеличить коэффициент технической загрузки транспорта и эффективность перевозок.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.04.2024 ЕВРАЗ инвестировал в обновление парка спецтехники Западно-Сибирского меткомбината 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. ЕВРАЗ инвестировал в обновление автопарка Западно-Сибирского металлургического ...

06.07.2023 Автотранспортное управление ЕВРАЗ ЗСМК приобрело три новых автобуса для перевозки сотрудников комбината

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В автопарке ЕВРАЗ ЗСМК появилось три новых автобуса. Транспорт будут использовать для ...

25.01.2023 Для автотранспортного управления ЕВРАЗ ЗСМК закупили новую технику

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. ЕВРАЗ ЗСМК приобрел два новых автобуса для перевозки сотрудников комбината. Данные ...

03.10.2022 ЕВРАЗ ЗСМК вложил 135 млн рублей в новую аспирационную установку для конвертерного цеха

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. ЕВРАЗ ЗСМК вложил 135 млн руб. в новое оборудование для миксерного отделения ...

22.08.2019 На ЕВРАЗ ЗСМК освоили производство непрерывнолитой заготовки сечением 130×130 мм

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. На ЕВРАЗ ЗСМК освоили производство новой продукции — непрерывнолитой заготовки сечением ...

Популярные новости
07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года05.06.2024Свердловчане взяли 15 тыс. жилищных кредитов21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина05.06.2024Дмитрий Тортев о проблемах с безопасностью маркетплейсов
Архив новостей
Июль 2024 (60)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18