ЕВРАЗ ЗСМК за три года вложил 200 млн рублей в приобретение новой техники для автопарка предприятия

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. За последние три года ЕВРАЗ ЗСМК вложил 200 млн руб. в приобретение новой техники для автопарка предприятия. Представители завода отмечают, что с 1 июля 2024 года проезд в корпоративных автобусах для сотрудников компании стал бесплатным, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.«Ежедневно служебным транспортом пользуются более 7 тыс. работников комбината. На линии их обслуживают 52 автобуса. Задача пассажирских перевозок на ЕВРАЗ ЗСМК — доставлять сотрудников на работу с тех территорий, где отсутствуют прямые муниципальные маршруты городского транспорта», — говорится в сообщении.Масштабное обновление парка входит в транспортную стратегию ЕВРАЗ ЗСМК, которая за последние три года принесла ощутимые результаты. Новая техника экономичная, соответствует современным нормам безопасности и требованиям экологии. Это позволяет снизить расход топлива и количество выбросов, увеличить коэффициент технической загрузки транспорта и эффективность перевозок.