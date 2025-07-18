ЕВРАЗ ЗСМК инвестировал 1 миллиард рублей в обновление автопарка

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Москва, 09.09.2025. ЕВРАЗ ЗСМК за 5 лет вложил более 1 млрд рублей в обновление автопарка. Об этом сообщает пресс-служба дивизиона «Сибирь».Комбинат осуществил закупку более 100 единиц техники, включая специализированное оборудование, грузовой автотранспорт и легковые автомобили для транспортировки сотрудников. Автоколонна также была пополнена двадцатью тремя современными автобусами различных классов. В дивизионе «Сибирь» компании ЕВРАЗ функционирует 27 корпоративных маршрутов, обеспечивающих бесплатный транспорт для металлургов и горняков как в Новокузнецке, так и в Таштагольском районе Кузбасса.«Обновление автотранспортного парка — это не просто инвестиции в технику, а вклад в комфорт и безопасность сотрудников. Корпоративные автобусы работают на линиях, где отсутствуют альтернативные маршруты городского транспорта. По обращениям пассажиров мы вносим точечные корректировки, чтобы сотрудники не тратили времени на ожидание. Мы стремимся, чтобы каждый работник ЕВРАЗ ЗСМК мог добираться до работы быстро, удобно и с максимальной заботой со стороны компании — все это часть нашей стратегии по созданию комфортной рабочей среды», — отметила директор по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова.Для сотрудников, которые предпочитают личный транспорт, компания активно развивает парковочную инфраструктуру. За последний год построены две новые стоянки за территорией комбината, рассчитанные на 100 автомобилей, а также расширена до 265 машиномест одна из автостоянок на территории предприятия.