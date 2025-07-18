УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:52

ЕВРАЗ ЗСМК инвестировал 1 миллиард рублей в обновление автопарка

УрБК, Москва, 09.09.2025. ЕВРАЗ ЗСМК за 5 лет вложил более 1 млрд рублей в обновление автопарка. Об этом сообщает пресс-служба дивизиона «Сибирь».

ЕВРАЗ ЗСМК инвестировал 1 миллиард рублей в обновление автопарка

Комбинат осуществил закупку более 100 единиц техники, включая специализированное оборудование, грузовой автотранспорт и легковые автомобили для транспортировки сотрудников. Автоколонна также была пополнена двадцатью тремя современными автобусами различных классов. В дивизионе «Сибирь» компании ЕВРАЗ функционирует 27 корпоративных маршрутов, обеспечивающих бесплатный транспорт для металлургов и горняков как в Новокузнецке, так и в Таштагольском районе Кузбасса.

«Обновление автотранспортного парка — это не просто инвестиции в технику, а вклад в комфорт и безопасность сотрудников. Корпоративные автобусы работают на линиях, где отсутствуют альтернативные маршруты городского транспорта. По обращениям пассажиров мы вносим точечные корректировки, чтобы сотрудники не тратили времени на ожидание. Мы стремимся, чтобы каждый работник ЕВРАЗ ЗСМК мог добираться до работы быстро, удобно и с максимальной заботой со стороны компании — все это часть нашей стратегии по созданию комфортной рабочей среды», — отметила директор по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова.

ЕВРАЗ ЗСМК инвестировал 1 миллиард рублей в обновление автопарка

Для сотрудников, которые предпочитают личный транспорт, компания активно развивает парковочную инфраструктуру. За последний год построены две новые стоянки за территорией комбината, рассчитанные на 100 автомобилей, а также расширена до 265 машиномест одна из автостоянок на территории предприятия.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.07.2025 В Новокузнецке открылась фотовыставка с портретами сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. В Новокузнецке открылась фотовыставка про металлургов ЕВРАЗ ЗСМК «Времена сильных людей ...

17.03.2025 ЕВРАЗ ЗСМК направил на обновление автопарка более 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. ЕВРАЗ ЗСМК направил более 100 млн руб. на обновление автопарка в рамках долгосрочной ...

01.07.2024 ЕВРАЗ ЗСМК за три года вложил 200 млн рублей в приобретение новой техники для автопарка предприятия

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. За последние три года ЕВРАЗ ЗСМК вложил 200 млн руб. в приобретение новой техники для ...

23.04.2024 ЕВРАЗ инвестировал в обновление парка спецтехники Западно-Сибирского меткомбината 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. ЕВРАЗ инвестировал в обновление автопарка Западно-Сибирского металлургического ...

25.01.2023 Для автотранспортного управления ЕВРАЗ ЗСМК закупили новую технику

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. ЕВРАЗ ЗСМК приобрел два новых автобуса для перевозки сотрудников комбината. Данные ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России
Архив новостей
Сентябрь 2025 (233)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.