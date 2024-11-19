В Московской неделе моды принимают участие четыре бренда из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. В Московской неделе моды участвуют четыре бренда одежды из Екатеринбурга. Свои коллекции заявили CAPPAREL, BIG BROOCH, ZALKAR | NAZAR и TOOMATCH.



Также в мероприятии участвуют два челябинских бренда — ENIDUNAEVA SOFIA и KOTOVA.



Всего в Московской неделе моды участвуют более 200 модных домов. Мероприятие проходит c 13 по 18 марта 2025 года в ЦВЗ «Манеж». Помимо показов российских и зарубежных дизайнеров, в программе запланированы лекции экспертов, маркет, профессиональный шоурум и фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts.



Напомним, что бренд TOOMATCH из Екатеринбурга занял второе место во всероссийском конкурсе дизайнеров в рамках Международной недели моды UF LAB (является частью проекта U’FASHION).