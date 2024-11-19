В Московской неделе моды принимают участие четыре бренда из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. Перечень площадок для проведения следующей международной Недели моды в Екатеринбурге ...10.04.2023 На Неделе моды в Екатеринбурге коллекции представили 50 российских и зарубежных дизайнеров и брендов одежды
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В уральской столице с 3 по 9 апреля прошел 18 сезон Недели моды в Екатеринбурге. Свои ...23.03.2022 В Екатеринбурге с 4 по 10 апреля пройдет Неделя моды
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2022. С 4 по 10 апреля пройдет 16 сезон EKATERINBURG FASHION WEEK (Неделя моды в ...15.11.2021 В Екатеринбурге завершился 15 сезон Недели моды
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. В Екатеринбурге на площадке Уральского Центра развития дизайна завершился 15 сезон ...15.11.2010 В Петербурге открывается международная неделя моды
В понедельник в Санкт-Петербурге начнется международная неделя моды Aurora Fashion Week, сообщили РИА Новости ...