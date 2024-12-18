Жителей Краснолесья лишают шансов на появление благоустроенного парка и новой школы

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, отвечая на вопросы горожан во время прямой линии, ...07.08.2019 Защитники Березовой рощи в Екатеринбурге подадут апелляцию на решение суда о снятии ограничений на вырубку деревьев
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня рассмотрели исковое требование ...20.06.2019 В Екатеринбурге защитники Березовой рощи записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В Екатеринбурге защитники Березовой рощи записали видеообращение к президенту РФ ...06.06.2019 В Екатеринбурге суд запретил застройщику вырубку деревьев в Березовой роще
Ленинский районный суд Екатеринбурга запретил ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье» (входит в состав ...23.05.2019 Жители Екатеринбурга обсудят планы по спасению «Березовой рощи»
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. Жители Юго-Западного района проведут собрание по вопросу спасения парка «Березовая ...