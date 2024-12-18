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Жителей Краснолесья лишают шансов на появление благоустроенного парка и новой школы

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. В Екатеринбурге близка развязка конфликта вокруг Березовой рощи в микрорайоне Краснолесье.

Накануне организатор протестных акций Денис Каракоз проинформировал о достигнутых договоренностях с застройщиком. По его словам, площадь застройки будет уменьшена за счет переноса школы на альтернативный участок.

«В результате мы потеряем часть рощи площадью 4 га от улицы Чкалова вдоль улицы А. Вонсовского до места сноса здания института. Фактически будет вырублено только 2 га, так как на месте снесенного института и так деревьев нет. Запланированная ранее школа в Березовой роще будет перенесена на участок через дорогу на улице А. Мехренцева», — заявил активист.

Впрочем, некоторые общественники уже выступили против достигнутых договоренностей. Авторы Telegram-канала «Хорошее дело» утверждают, что жители Краснолесья оказались в проигрыше. Они потеряли возможность получить новую школу и детский сад общей вместимостью 1 тыс. 850 мест. Кроме того, местные жители лишились уникального шанса получить благоустроенный парк, полагают общественники.

«Роща будет частично вырублена под застройку, но вместо 16 га останется 22 га. То есть на 6 га больше, чем планировалось изначально. Это и хорошо, и плохо одновременно. Очевидно уже, что все мы останемся без комфортного благоустроенного парка, но в ответ получим парк «народный». То есть примерно такой, как сейчас: неухоженный, с самодельными лавочками, никакой уборкой, дефицитом мусорных урн, отсутствием туалетов и собачьих площадок. Народный же он и есть народный, то есть ничейный», — отмечают авторы Telegram-канала.
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