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Автомобили с пробегом в Свердловской области в феврале подорожали на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. Средняя цена автомобиля с пробегом (не старше 15 лет) в Свердловской области в феврале составила 1,6 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 0,5%, говорится в исследовании портала Авто.ру.

Сильнее всего подорожал автомобиль BMW 3 серии, цена которого за месяц увеличилась на 7,5% и достигла 4,47 млн руб. Следом за ним идут модели BMW 1 серии (+6,8%; 1,35 млн руб.) и Volkswagen Passat (+6,4%; 2,03 млн руб.). Пятерку лидеров замыкают Mitsubishi Pajero (+6%; 2,2 млн руб.) и Lada 2107 (+6%; 264 тыс. руб.).

Самые подешевевшие модели — Porsche Cayenne (-13,5%; 9,76 млн руб.), Volkswagen Passat CC (-9,1%; 1,13 млн руб.) и SsangYong Kyron (-8,8%; 1,02 млн руб.).

В целом по стране объем предложения на рынке автомобилей с пробегом за год вырос в полтора раза. Доля отечественных марок за год увеличилась до 18% (+3 п.п.), а доля китайских производителей на вторичном рынке перешагнула границу в 5%.
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