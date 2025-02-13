Автомобили с пробегом в Свердловской области в феврале подорожали на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. Средняя цена автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Свердловской области в январе ...17.10.2024 Самыми популярными автомобилями на вторичном рынке Урала стали 5 моделей Lada
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Автомобили Lada стали абсолютным лидером по популярности среди автомобилей с пробегом в ...11.02.2022 В Челябинске средняя цена автомобилей с пробегом на вторичном рынке составила почти 670 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 11.02.2022. В Челябинске автомобили с пробегом на вторичном рынке в начале года подорожали на 11,7% по ...11.02.2022 Автомобили с пробегом на вторичном рынке в Екатеринбурге подорожали на 6,8%
В Екатеринбурге автомобили с пробегом на вторичном рынке в начале года подорожали на 6,8% по сравнению с декабрем 2021 ...11.02.2022 Автомобили с пробегом на вторичном рынке в Екатеринбурге подорожали на 6,8%
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге автомобили с пробегом на вторичном рынке в начале года подорожали на ...