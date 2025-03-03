Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян

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Свердловчане подали более 50 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

УрБК, Москва, 03.03.2025. В Свердловской области было подано 50,5 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом ...

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УрБК, Москва, 25.03.2024. Интернет-мошенники начали применять новую схему мошенничества: подделывать сообщения, якобы ...

В России телефонные мошенники придумали новый способ обмана клиентов банков

Телефонные мошенники стали использовать новый способ обмана клиентов российских банков. Об этом сообщает «Российская ...