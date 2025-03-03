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Сегодня, 10:58

Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян

УрБК, Москва, 12.03.2025. Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. Они представляются сотрудниками Госуслуг и выманивают различные данные, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финансовой грамотности (АРФГ).

Злоумышленники по телефону связываются с лицами, установившие самозапрет, и сообщают, что сервис якобы сработал неверно. Затем мошенники предлагают перейти по ссылке, ведущей на сайт, имитирующий портал «Госуслуги», и ввести данные для входа, получая таким образом доступ к аккаунту. Также по ссылке может быть загружена вредоносная программа, позволяющая похитить личные данные пользователя.

Минцифры заявило, что на данный момент не получало жалоб на случаи мошенничества с использованием инструмента самозапрета. Отметим, что с момента запуска сервиса им воспользовались уже 5 млн жителей России.
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