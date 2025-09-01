Экономист рассказал о мошеннической схеме обхода самозапрета на кредиты

Материалы по теме

Самозапрет на кредиты к началу сентября оформили 459 тысяч свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. В Свердловской области самозапрет на кредиты оформили 459 тыс. жителей региона. Такие ...

Свердловчане подали более 350 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области было подано 357 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего ...

Свердловская область вошла в число лидеров по количеству самозапретов на оформление кредита

УрБК, Москва, 18.04.2025. Свердловская область вошла в регионы-лидеры по количеству установленных самозапретов на ...

Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян

УрБК, Москва, 12.03.2025. Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. Они представляются ...