УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:45

Экономист рассказал о мошеннической схеме обхода самозапрета на кредиты

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Злоумышленники могут обойти самозапрет граждан на оформление кредитов, если получат доступ к аккаунту на «Госуслугах». Об этом УрБК рассказал независимый финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Надо понимать, что если у вас методами социальной инженерии выманивают доступ к Госуслугам, то мошенники этот самозапрет тут же и снимают. Самозапрет можно наложить, может быть, в отдельных банках и так далее. Но через Госуслуги это не имеет никакого смысла, если вы в результате действий мошенников сам аккаунт на Госуслугах теряете», — сказал Виталий Калугин.

Ранее УрБК писал, что в Свердловской области к 1 сентября 2025 года самозапрет на кредиты оформили 459 тыс. жителей региона. По числу заявлений на оформление самозапрета Свердловская область заняла пятое место.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.09.2025 Самозапрет на кредиты к началу сентября оформили 459 тысяч свердловчан

В Свердловской области самозапрет на кредиты оформили 459 тыс. жителей региона. Такие данные приводит пресс-служба ...

01.09.2025 Самозапрет на кредиты к началу сентября оформили 459 тысяч свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. В Свердловской области самозапрет на кредиты оформили 459 тыс. жителей региона. Такие ...

02.06.2025 Свердловчане подали более 350 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области было подано 357 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего ...

18.04.2025 Свердловская область вошла в число лидеров по количеству самозапретов на оформление кредита

УрБК, Москва, 18.04.2025. Свердловская область вошла в регионы-лидеры по количеству установленных самозапретов на ...

12.03.2025 Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян

УрБК, Москва, 12.03.2025. Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. Они представляются ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района07.08.2025Борис Рабинович: Мы сами ездим за кофе в Бразилию, Колумбию, Эфиопию, Кению
Архив новостей
Сентябрь 2025 (140)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.