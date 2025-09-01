Экономист рассказал о мошеннической схеме обхода самозапрета на кредиты

В Свердловской области самозапрет на кредиты оформили 459 тыс. жителей региона. Такие данные приводит пресс-служба ...01.09.2025 Самозапрет на кредиты к началу сентября оформили 459 тысяч свердловчан
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. В Свердловской области самозапрет на кредиты оформили 459 тыс. жителей региона. Такие ...02.06.2025 Свердловчане подали более 350 тыс. заявлений на самозапрет кредитов
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области было подано 357 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего ...18.04.2025 Свердловская область вошла в число лидеров по количеству самозапретов на оформление кредита
УрБК, Москва, 18.04.2025. Свердловская область вошла в регионы-лидеры по количеству установленных самозапретов на ...12.03.2025 Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян
УрБК, Москва, 12.03.2025. Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. Они представляются ...