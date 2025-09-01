Материалы по теме

Экономист рассказал о мошеннической схеме обхода самозапрета на кредиты

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Злоумышленники могут обойти самозапрет граждан на оформление кредитов, если получат ...

Самозапрет на кредиты к началу сентября оформили 459 тысяч свердловчан

В Свердловской области самозапрет на кредиты оформили 459 тыс. жителей региона. Такие данные приводит пресс-служба ...

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. В Свердловской области самозапрет на кредиты оформили 459 тыс. жителей региона. Такие ...

Свердловская область вошла в число лидеров по количеству самозапретов на оформление кредита

УрБК, Москва, 18.04.2025. Свердловская область вошла в регионы-лидеры по количеству установленных самозапретов на ...

Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян

УрБК, Москва, 12.03.2025. Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. Они представляются ...