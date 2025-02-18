ЦБ отмечает признаки замедления роста цен в России

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Инфляция на Среднем Урале в январе 2025 года составила 10,60% по сравнению с ...19.11.2024 ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 8-8,5%
УрБК, Москва, 19.11.2024. Банк России сохранил прогноз по инфляции в стране на 2024 год на уровне 8-8,5%. Об этом пишет ...17.10.2024 ЦБ: Жители Урала продолжают активно покупать готовую еду и автомобили
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Банк России отмечает в августе-сентябре сохранение высокой потребительской активности ...07.02.2024 Аналитики Центробанка отмечают замедление темпов роста потребительских цен
УрБК, Москва, 07.02.2024. В России в декабре-январе текущие темпы роста потребительских цен заметно снизились. В то же ...03.06.2022 Аналитики ЦБ не исключают нового витка роста цен в России
УрБК, Москва, 03.06.2022. Аналитики Банка России считают, что говорить об устойчивом снижении инфляции в России пока ...