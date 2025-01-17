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Годовая инфляция в Свердловской области в январе ускорилась до 10,60%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Инфляция на Среднем Урале в январе 2025 года составила 10,60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в декабре — 10,02%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 11,35%, непродовольственные — на 7,22%, услуги — на 14,12%.

Потребительские цены в январе выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем.
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