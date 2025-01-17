Годовая инфляция в Свердловской области в январе ускорилась до 10,60%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Инфляция на Среднем Урале в декабре 2024 года составила 10,02% по сравнению с ...15.02.2024 Годовая инфляция в Свердловской области в январе ускорилась до 7,5%
Инфляция на Среднем Урале в январе составила 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в декабре — ...15.02.2024 Годовая инфляция в Свердловской области в январе ускорилась до 7,5%
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Инфляция на Среднем Урале в январе составила 7,5% по сравнению с аналогичным периодом ...13.02.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в январе замедлилась до 11,67%
Инфляция на Среднем Урале в январе составила 11,67% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в декабре 2022 ...13.02.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в январе замедлилась до 11,67%
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Инфляция на Среднем Урале в январе составила 11,67% по сравнению с аналогичным месяцем ...