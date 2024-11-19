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Сегодня, 11:57

ЦБ отмечает признаки замедления роста цен в России

Банк России отмечает появление признаков замедления темпов роста цен в стране, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды».

При этом аналитики регулятора пока не считают этот тренд устойчивым.

«Для этого требуется более сдержанный рост потребительской активности, а также опережающий рост производительности труда по отношению к реальным зарплатам», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что инфляция на Среднем Урале в январе 2025 года составила 10,60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в декабре — 10,02%), сообщал Свердловскстат.
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