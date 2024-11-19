ЦБ отмечает признаки замедления роста цен в России

УрБК, Москва, 12.03.2025. Банк России отмечает появление признаков замедления темпов роста цен в стране, говорится в ...

ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 8-8,5%

УрБК, Москва, 19.11.2024. Банк России сохранил прогноз по инфляции в стране на 2024 год на уровне 8-8,5%. Об этом пишет ...