Поток иностранных мигрантов в Свердловскую область вырос в шесть раз

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2024. На территорию Свердловской области в январе-декабре 2024 года въехали 101 тыс. 527 человек, выбыли из региона 81 тыс. 809 человек, сообщает Свердловскстат.



Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-декабре составил 19 тыс. 718 человек. Для сравнения: за тот же период 2023 года показатель составлял 1 тыс. 153 человек.



Прирост международных мигрантов за указанный период составил 18 тыс. 338 человека (в предыдущем году 3 тыс. 036).