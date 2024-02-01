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Поток иностранных мигрантов в Свердловскую область вырос в шесть раз

На территорию Свердловской области в январе-декабре 2024 года въехали 101 тыс. 527 человек, выбыли из региона 81 тыс. 809 человек, сообщает Свердловскстат.

Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-декабре составил 19 тыс. 718 человек. Для сравнения: за тот же период 2023 года показатель составлял 1 тыс. 153 человек.

Прирост международных мигрантов за указанный период составил 18 тыс. 338 человека (в предыдущем году 3 тыс. 036).
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Сегодня, 16:14 Поток иностранных мигрантов в Свердловскую область вырос в шесть раз

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