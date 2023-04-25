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Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-марте составил 1 тыс. 017 человек

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. На территорию Свердловской области в январе-марте 2023 года въехали 19 тыс. 746 человек, выбыли из региона 18 тыс. 729 человек, сообщает Свердловскстат.

Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-марте составил 1 тыс. 017 человек. Для сравнения: за тот же период 2022 года фиксировалась убыль в 1 тыс. 720 человек.

Прирост международных мигрантов за указанный период составил 4 тыс. 230 человек (в январе-марте предыдущего года — 4 тыс. 754), в том числе со странами СНГ — 3 тыс. 938 человек, с другими зарубежными государствами — 292 человека.

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