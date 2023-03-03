Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-феврале составила 161 человека

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На территорию Свердловской области в январе-феврале 2023 года въехали 11 тыс. 132 человека, выбыли из региона 11 тыс. 293 человека, сообщает Свердловскстат.
Таким образом, миграционная убыль на Среднем Урале в январе-феврале — 161 человек. Для сравнения: за тот же период 2022 года фиксировалась убыль в 2 тыс. 268 человек.
Прирост международных мигрантов за указанный период составил 1 тыс. 952 человека (в январе-феврале предыдущего года — 2 тыс. 377), в том числе со странами СНГ — 1 тыс. 811 человек, с другими зарубежными государствами — 141 человек.
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