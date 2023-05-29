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Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-марте составила 212 человек

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. На территорию Свердловской области в январе-марте 2024 года въехали 17 тыс. 717 человек, выбыли из региона 17 тыс. 929 человек, сообщает Свердловскстат.

Таким образом, миграционная убыль на Среднем Урале в январе-марте составила 212 человек. Для сравнения: за тот же период 2023 года фиксировался прирост в 1 тыс. 111 человек.

Прирост международных мигрантов за указанный период составил 3 тыс. 888 человек (в январе-марте предыдущего года — 4 тыс. 230), в том числе со странами СНГ — 3 тыс. 713 человек, с другими зарубежными государствами — 175 человек.
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