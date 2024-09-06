Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-июне составила 1 тыс. 169 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. На территорию Свердловской области в январе-апреле 2024 года въехали 23 тыс. 698 ...30.05.2024 Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-марте составила 212 человек
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. На территорию Свердловской области в январе-марте 2024 года въехали 17 тыс. 717 ...23.08.2023 Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-июне составил 1 тыс. 165 человек
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. На территорию Свердловской области в январе-июне 2023 года въехали 42 тыс. 248 человек, ...03.03.2023 Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-декабре 2022 года составила 5,2 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. На территорию Свердловской области с января по декабрь 2022 года въехали 94 тыс. 328 ...24.10.2022 Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-августе составила 4,3 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. На территорию Свердловской области с января по август 2022 года въехали 61 тыс. 937 ...