Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-июне составила 1 тыс. 169 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. На территорию Свердловской области в январе-июне 2024 года въехал 36 тыс. 741 человек, выбыли из региона 37 тыс. 910 человек, сообщает Свердловскстат.



Таким образом, миграционная убыль на Среднем Урале в январе-июне составила 1 тыс. 169 человек. Для сравнения: за тот же период 2023 года фиксировался прирост в 1 тыс. 165 человек.



Прирост международных мигрантов за указанный период составил 6 тыс. 859 человек (в январе-июне предыдущего года — 7 тыс. 897), в том числе со странами СНГ — 6 тыс. 540 человек, с другими зарубежными государствами — 319 человек.