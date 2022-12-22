Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-ноябре 2022 года составила 3,6 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. На территорию Свердловской области с января по ноябрь 2022 года въехали 86 тыс. 823 человека, выбыли из региона 90 тыс. 423 человека, сообщает Свердловскстат.



Таким образом, миграционная убыль на Среднем Урале в январе-ноябре 2022 года составила 3 тыс. 600 человек. Для сравнения: в январе-ноябре 2021 года фиксировался прирост в 7 тыс. 070 человек.



Прирост международных мигрантов за указанный период составил 15 тыс. 989 человек (в январе-ноябре предыдущего года — 14 тыс. 171), в том числе со странами СНГ — 14 тыс. 912 человек, с другими зарубежными государствами — 1 тыс. 077 человек.